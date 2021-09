Chateau-renard Place de la République à la rue Aristide Briand CHATEAU RENARD Marché (semi)-nocturne des producteurs Place de la République à la rue Aristide Briand Chateau-renard Catégorie d’évènement: CHATEAU RENARD

Marché (semi)-nocturne des producteurs Place de la République à la rue Aristide Briand, 25 septembre 2021, Chateau-renard. Marché (semi)-nocturne des producteurs

Place de la République à la rue Aristide Briand, le samedi 25 septembre à 16:00 Marché semi-nocturne de 16h à 21h, vente de produits locaux en centre-ville (de la Place de la République à la rue Aristide Briand) Place de la République à la rue Aristide Briand Place de la République, Chateau-renard Chateau-renard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T16:00:00 2021-09-25T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: CHATEAU RENARD Autres Lieu Place de la République à la rue Aristide Briand Adresse Place de la République, Chateau-renard Ville Chateau-renard lieuville Place de la République à la rue Aristide Briand Chateau-renard