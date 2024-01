Marché semi-nocturne de Pageas Pageas, mercredi 14 août 2024.

Marché semi-nocturne de Pageas Pageas Haute-Vienne

Marché semi-nocturne en présence d’artisans et producteurs locaux. Faites le plein de bons produits pour la semaine et profitez-en pour les déguster sur place dans une ambiance conviviale (tables pique-nique, bancs, planchas, etc.). Animation musicale et buvette devraient être de la partie !

Les association de la commune organisent cet été plusieurs marchés semi-nocturne en présence de nombreux artisans et producteurs locaux. Faites le plein de bons produits pour la semaine et profitez-en aussi pour les déguster sur place : des planchas seront mises à disposition pour faire cuire vos emplettes et des tables et bancs installées pour l’occasion vous permettront de déguster vos achats, en toute convivialité. Bonne ambiance garantie, animation musicale et buvette devraient être de la partie ! .

place de l’Eglise

Pageas 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine communedepageas@wanadoo.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-14 18:00:00

fin : 2024-08-14



L’événement Marché semi-nocturne de Pageas Pageas a été mis à jour le 2024-01-26 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus