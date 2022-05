Marché semi-nocturne de l’été Varennes-Vauzelles, 3 juin 2022, Varennes-Vauzelles.

Marché semi-nocturne de l’été Varennes-Vauzelles

2022-06-03 – 2022-06-03

Varennes-Vauzelles Nièvre Varennes-Vauzelles

EUR Rendez vous tout l’été au marché semi-nocturne de Varennes Vauzelles !

Les 3 juin, 1er juillet et 5 août au Square Maurice Thorez et le 26 août à Varennes Bourg de 17h à 21h.

Entrée libre et gratuite.

Des producteurs et artisans vous attendent dans une ambiance musicale et estivale.

Pour chaque marché, un thème guidera la soirée, la restauration et la musique.

Plus d’informations sur ville-varennes-vauzelles.fr

Moment de convivalité à ne pas manquer !

webmastervv@ville-varennes-vauzelles.fr +33 3 86 71 61 71 https://ville-varennes-vauzelles.fr/

