2022-04-23 – 2022-04-23

Bouillancourt-en-Séry Somme Repas à l'Auberge le Vert Bocage

17h : Rendez-vous sur place / 17h30 : Départ du parking

Prévoir un gilet réfléchissant

2 parcours : 8 et 10 km

Tarifs :

– Marche et repas : 17.00€

– Repas seul : 14.00€

– Marche : 3.00€

Inscriptions obligatoires au 06 74 51 20 04 / 06 01 75 49 90 (après 19h)

+33 6 74 51 20 04

Bouillancourt-en-Séry

Bouillancourt-en-Séry Somme