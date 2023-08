Journées Européennes du Patrimoine : Atelier empreinte végétale sur argile Marché Sauveterre-de-Béarn, 16 septembre 2023, Sauveterre-de-Béarn.

Sauveterre-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Petits ou grands, venez vous initier à la technique de l’empreinte végétale sur argile grâce à un atelier ludique installé sur le marché de Sauveterre-de-Béarn..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 12:00:00. .

Marché

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Young and old alike can learn the technique of plant imprints on clay at a fun workshop set up at the Sauveterre-de-Béarn market.

Grandes y pequeños podrán aprender la técnica de la impresión vegetal sobre arcilla en un divertido taller instalado en el mercado de Sauveterre-de-Béarn.

Ob Groß oder Klein, lernen Sie in einem spielerischen Workshop auf dem Markt von Sauveterre-de-Béarn die Technik des Pflanzenabdrucks auf Ton kennen.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Béarn des Gaves