Sauveterre-de-Béarn Atelier : « Empreintes végétales sur argile » Marché Sauveterre-de-Béarn, 16 septembre 2023, Sauveterre-de-Béarn. Atelier : « Empreintes végétales sur argile » Samedi 16 septembre, 10h00 Marché Gratuit. Entrée libre. Point de rendez-vous : marché de Sauveterre-de-Béarn. Petits ou grands, venez vous initier à la technique de l’empreinte végétale sur argile grâce à un atelier ludique installé sur le marché de Sauveterre-de-Béarn. Marché Place Royale, 64390 Sauveterre-de-Béarn Sauveterre-de-Béarn 64390 Moulin de Nays Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©ateliergrissouris

