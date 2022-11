Marche santé en forêt de Retz Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Catégories d’évènement: Aisne

Villers-Cotterêts

Marche santé en forêt de Retz Villers-Cotterêts, 10 décembre 2022, Villers-Cotterêts. Marche santé en forêt de Retz

Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne

2022-12-10 – 2022-12-03 Villers-Cotterêts

Aisne 0 0 Randonnée pédestre guidée en forêt de Retz de 5 km, ouverte à tous. Rendez-vous dans le parc du Grand-Bosquet, à proximité de la caserne des pompiers, pour un départ à 14h30. Randonnée pédestre guidée en forêt de Retz de 5 km, ouverte à tous. Rendez-vous dans le parc du Grand-Bosquet, à proximité de la caserne des pompiers, pour un départ à 14h30. sivillers@orange.fr Villers-Cotterêts

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Villers-Cotterêts Autres Lieu Villers-Cotterêts Adresse Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne Ville Villers-Cotterêts lieuville Villers-Cotterêts Departement Aisne

Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villers-cotterets/

Marche santé en forêt de Retz Villers-Cotterêts 2022-12-10 was last modified: by Marche santé en forêt de Retz Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts 10 décembre 2022 Aisne Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne Villers-Cotterêts

Villers-Cotterêts Aisne