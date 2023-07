LECTURE MUSICALE « SPORT A LIRE » Marché salindres Salindres Catégories d’Évènement: Gard

Salindres LECTURE MUSICALE « SPORT A LIRE » Marché salindres Salindres, 21 juillet 2023, Salindres. LECTURE MUSICALE « SPORT A LIRE » 21 et 27 juillet Marché salindres Entrée libre sans réservation Denis Lanoy-Comédien, accompagné par Adam Dupas, jeune violoniste fraîchement diplômé de l’IsdaT donneront plusieurs lectures musicales dont le sujet générique sera : goût de l’effort, goût du plaisir, le sport en partage. S’appuyant sur trois œuvres littéraires, une pièce de théâtre, un récit, un roman nous donnerons à entendre, sous forme d’une performance lecture musicale, des mots intenses sur le sport, les plaisirs qu’il procure, les joies qu’il offre, les souffrances qu’il génère, les enseignements qu’il permet.

Différents lieux à Salindres :

21 juillet 10h00 -12h00 – place du Marché – 14h00-17h00 – Centre de Loisir

24 juillet (fermé au public) – ESAT et Résidence SENIOR

27juillet 10h00 – 12h00 Médiathèque – 14h00-16h00 Piscine municipale Marché salindres 30305 SALINDRES Salindres 30340 Gard Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T10:00:00+02:00 – 2023-07-21T12:00:00+02:00

