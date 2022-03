Marché saisonnier Seignosse, 29 mai 2022, Seignosse.

Marché saisonnier Quartier du Penon Place Victor Gentille et Av. Chambrelent Seignosse

2022-05-29 – 2022-05-29 Quartier du Penon Place Victor Gentille et Av. Chambrelent

Seignosse Landes Seignosse

Le marché de Seignosse Le Penon est l’un des plus grands et des plus réputés de la région en été.

Flânez sur le marché de Seignosse Océan, de 9h à 13h, on y trouve de tout : alimentation, vêtements, décoration, produits régionaux…

Tout près de l’Office de Tourisme, à l’ombre des pins.

Plus de 200 commerçants au cœur de l’été.

Flânez sur le marché de Seignosse.

Plus de 200 commerçants en saison.

Marché alimentaire, vêtements, artisanat.

+33 5 58 43 32 15

Seignosse Tourisme

Quartier du Penon Place Victor Gentille et Av. Chambrelent Seignosse

