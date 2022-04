Marché saisonnier de Grolejac Groléjac Groléjac Catégories d’évènement: Dordogne

Groléjac Dordogne Groléjac Nouveau marché le mercredi de 9h00 à 13h00 du 13 avril au 14 septembre.

Ce marché regroupera 20 exposants de produits alimentaires et plusieurs exposants de produits non alimentaires.

Situé en centre bourg, sur le parking du centre commercial. none

