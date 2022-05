Marché saisonnier

Marché saisonnier, 24 juillet 2022, . Marché saisonnier

2022-07-24 – 2022-07-24 Tous les mercredis et dimanches matins vous trouverez sur l’Esplanade à Contis un marché coloré pour faire vos courses de produits frais, de produits locaux mais aussi d’artisanat, bijoux, vêtements pour ramener un cadeau ou un souvenir de vos vacances… Tous les mercredis et dimanches matins vous trouverez sur l’Esplanade à Contis un marché coloré pour faire vos courses de produits frais, de produits locaux mais aussi d’artisanat, bijoux, vêtements pour ramener un cadeau ou un souvenir de vos vacances… Tous les mercredis et dimanches matins vous trouverez sur l’Esplanade à Contis un marché coloré pour faire vos courses de produits frais, de produits locaux mais aussi d’artisanat, bijoux, vêtements pour ramener un cadeau ou un souvenir de vos vacances… dernière mise à jour : 2022-01-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville