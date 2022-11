Marché Saint-Nicolas Montmartin-sur-Mer Montmartin-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Montmartin-sur-Mer

Marché Saint-Nicolas Montmartin-sur-Mer, 19 novembre 2022, Montmartin-sur-Mer. Marché Saint-Nicolas

16 Rue du Clos Montmartin-sur-Mer Manche

2022-11-19 10:00:00 10:00:00 – 2022-11-20 19:00:00 19:00:00 Montmartin-sur-Mer

Manche Montmartin-sur-Mer L’Association « les Patrimoines de Montmartin-sur-Mer » organise son premier marché Saint-Nicolas. L’Association « les Patrimoines de Montmartin-sur-Mer » organise son premier marché Saint-Nicolas. +33 2 33 47 54 54 Montmartin-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-11-09 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Montmartin-sur-Mer Autres Lieu Montmartin-sur-Mer Adresse 16 Rue du Clos Montmartin-sur-Mer Manche Ville Montmartin-sur-Mer lieuville Montmartin-sur-Mer Departement Manche

Montmartin-sur-Mer Montmartin-sur-Mer Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmartin-sur-mer/

Marché Saint-Nicolas Montmartin-sur-Mer 2022-11-19 was last modified: by Marché Saint-Nicolas Montmartin-sur-Mer Montmartin-sur-Mer 19 novembre 2022 16 Rue du Clos Montmartin-sur-Mer Manche manche MONTMARTIN SUR MER

Montmartin-sur-Mer Manche