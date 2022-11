Marché Saint-Nicolas de Saint-Sauveur Saint-Sauveur, 3 décembre 2022, Saint-Sauveur.

Marché Saint-Nicolas de Saint-Sauveur

Saint-Sauveur Gironde

2022-12-03 10:00:00 – 2022-12-03

Saint-Sauveur

Gironde

Saint-Sauveur

EUR 0 La commune de Saint-Sauveur et ses partenaires organisent leur marché de Saint-Nicolas.

Un programme riche vous attend :

De 10 à 12h30 à la salvathèque : atelier lettres au Père Noël, création de décorations et bourse aux jouets

16h30 : contes de Noël suivis d’un goûter offert aux enfants

17h30 : élection du pull de Noël le plus original (3 catégories)

18h30 : sonneurs de trompe de chasse, suivi d’un feu d’artifices

Animation musicale en présence du Père et de la Mère Noël

Nombreux exposants et vente de sapins.

Petite restauration et buvette sur place tout au long de la journée (présence d’un food-truck).

Une bourriche dotée de lots offerts par les exposants sera organisée au profit du Téléthon. Une urne sera également à disposition pour recueillir les dons.

Saint-Sauveur

