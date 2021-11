Marché Saint-Nicolas de Saint-Sauveur Saint-Sauveur, 4 décembre 2021, Saint-Sauveur.

Marché Saint-Nicolas de Saint-Sauveur

2021-12-04

Saint-Sauveur

EUR Saint-Sauveur vous accueille pour la 7ème édition de son marché de Saint-Nicolas. Les animations se tiendront sur la place devant la Mairie, dans la salle polyvalente et à la salvathèque. Au programme : visite du Père Noël, animation musicale et vente de sapins. De nombreux exposants seront présents dans la salle polyvalente. De 10h à 12h atelier lettre au Père Noël et création de décorations sera proposé à la salvathèque ; à 16h00 contes de Noël et goûter offert aux enfants ; à 17h30 sonneurs de trompes de chasse.

Petite restauration sur place avec crêpes, vin chaud et bière de Noël.

A l’occasion de cet événement, la commune et les exposant s’associent au Téléthon et proposeront une bourriche de lots offerts par ces derniers. Une urne sera également mise à disposition pour le dépôt de dons.

+33 5 56 59 57 13

Mairie Saint-Sauveur

Saint-Sauveur

