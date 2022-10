Marche Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux Catégorie d’évènement: Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux

Marche Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux, 8 octobre 2022, Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux. Marche

Château Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux

2022-10-08 – 2022-10-08 Château Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux Ardennes Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux Rendez-vous à 13h30 au château de M. D’Achon pour les inscriptions Départs à 14h – Parcours de 3, 5, 8 et 10 km reconnus et encadrés Adhésion 25 € – marcheur occasionnel : 2 € renseignements : 06 77 56 17 54 ou 03 24 38 25 07 mail : marchesanterethel@gmail.com facebook : marchesanterethel marchesantérethel@gmail.com Château Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux Autres Lieu Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux Adresse Château Ville Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux lieuville Château Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux

Marche Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux 2022-10-08 was last modified: by Marche Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux 8 octobre 2022

Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux