MARCHE SAINT-JOSEPH Notre-Dame de Grâce de Passy Paris Catégorie d’évènement: Paris

MARCHE SAINT-JOSEPH Notre-Dame de Grâce de Passy, 16 mars 2019, Paris. MARCHE SAINT-JOSEPH

Notre-Dame de Grâce de Passy, le samedi 16 mars 2019 à 08:30

Pèlerinage diocésain des pères de famille, la Marche saint-Joseph aura lieu le 16 mars 2019. Accompagnée par le P. de Quatrebarbes, elle s’adresse à tous les hommes, pères, époux, de toutes générations. Au programme : marche dans Paris, échanges avec d’autres pères, enseignement, célébrations et veillée avec les familles. Inscription : [frederic.donneaud@wanadoo.fr](http://mailto:frederic.donneaud@wanadoo.fr) Pèlerinage diocésain des pères de famille, la Marche saint-Joseph sera accompagnée par le P. de Quatrebarbes, elle s’adresse à tous les hommes, pères, époux, de toutes générations Notre-Dame de Grâce de Passy 8-10 rue de l’Annonciation Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-03-16T08:30:00 2019-03-16T19:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Notre-Dame de Grâce de Passy Adresse 8-10 rue de l'Annonciation Ville Paris lieuville Notre-Dame de Grâce de Passy Paris Departement Paris

Notre-Dame de Grâce de Passy Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

MARCHE SAINT-JOSEPH Notre-Dame de Grâce de Passy 2019-03-16 was last modified: by MARCHE SAINT-JOSEPH Notre-Dame de Grâce de Passy Notre-Dame de Grâce de Passy 16 mars 2019 Notre-Dame de Grâce de Passy Paris Paris

Paris Paris