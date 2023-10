Fête du sol vivant Marché saint-jean, 7 octobre 2023, saint-jean.

Fête du sol vivant Samedi 7 octobre, 08h30 Marché

La Fête du Sol Vivant est un événement national organisé par le Réseau Compost Citoyen qui se déroule du 27 septembre au 8 octobre 2023.

Dans ce cadre-là, une animation vous est proposée sur le marché de Saint-Jean, Samedi 7 Octobre entre 8h30 et 12h30.

Cécile Bigou et Suzanne Erhart, guides-composteures de L’effet du sol, tiendront un stand où vous pourrez obtenir des informations sur les techniques de compostage (individuel, collectif, lombricompostage, etc.), sur la gestion in situ des déchets verts pour un jardinage au naturel (paillage, broyage, mulching, etc.), ainsi que sur les enjeux du sol vivant. Une bonne occasion d’échanger sur les pratiques et repartir avec de nouvelles astuces.

Marché Place François Mitterrand 31240 saint-jean saint-jean

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T08:30:00+02:00 – 2023-10-07T12:30:00+02:00

