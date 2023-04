REDÉCOUVRIR ENSEMBLE NOTRE ESPACE AVEC DES JEUNES D’ALLEMAGNE, DE BOSNIE-HERZÉGOVINE ET DE FRANCE Marché Saint-Cyprien Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

REDÉCOUVRIR ENSEMBLE NOTRE ESPACE AVEC DES JEUNES D’ALLEMAGNE, DE BOSNIE-HERZÉGOVINE ET DE FRANCE Marché Saint-Cyprien, 24 mai 2023, Toulouse. REDÉCOUVRIR ENSEMBLE NOTRE ESPACE AVEC DES JEUNES D’ALLEMAGNE, DE BOSNIE-HERZÉGOVINE ET DE FRANCE Mercredi 24 mai, 10h00 Marché Saint-Cyprien Sur inscription Venez (re) découvrir la ville rose grâce au concept de la promenadologie et le jeu contenu dans la boite noire, jeu développé par les étudiants de l’université d’Erfurt !

Décryptage de notre environnement, urbain, vert, accessible à tous ou non, etc… grâce au jeu. Nous allons en groupes redécouvrir notre ville, son histoire et son aménagement. Discuter avec les participants d’Allemagne et de Bosnie-Herzégovine des similitudes et différences entre les perceptions urbaines. Marché Saint-Cyprien Pl Intérieure Saint Cyprien Toulouse Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « info@crossborder-factory.eu »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T10:00:00+02:00 – 2023-05-24T12:00:00+02:00

2023-05-24T10:00:00+02:00 – 2023-05-24T12:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Marché Saint-Cyprien Adresse Pl Intérieure Saint Cyprien Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Marché Saint-Cyprien Toulouse

Marché Saint-Cyprien Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

REDÉCOUVRIR ENSEMBLE NOTRE ESPACE AVEC DES JEUNES D’ALLEMAGNE, DE BOSNIE-HERZÉGOVINE ET DE FRANCE Marché Saint-Cyprien 2023-05-24 was last modified: by REDÉCOUVRIR ENSEMBLE NOTRE ESPACE AVEC DES JEUNES D’ALLEMAGNE, DE BOSNIE-HERZÉGOVINE ET DE FRANCE Marché Saint-Cyprien Marché Saint-Cyprien 24 mai 2023 Marché Saint-Cyprien Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne