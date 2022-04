MARCHE Saint-Brevin-les-Pins, 7 juillet 2022, Saint-Brevin-les-Pins. MARCHE Saint-Brevin-les-Pins

2022-07-07 – 2022-07-07

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Marches à venir pour la période estivale 2022. Jeudi 7 juillet 2022 :

Circuit des menhirs

Départ 18h, place du Petit Vague, la Roussellerie, environ 10km. Participation non-adhérent 2€ Jeudi 21 juillet 2022

Circuit de la campagne brevinoise

Départ 18h, place Daniel Savary (la Bresse), environ 10km. Participation non-adhérent 2€ Jeudi 4 août 2022:

Circuit de l’estuaire

Départ 18h, place Bougainville, environ 10km. Participation non-adhérent 2€ Jeudi 18 août 2022.

Circuit des 3 parcs

Départ 18h, bois des soucis, allée Testard de Marans, environ 10km. Participation non-adhérent 2€ Un rafraîchissement est offert à l’arrivée de la marche durant la période estivale. Marches à venir pour la période estivale 2022. Jeudi 7 juillet 2022 :

Circuit des menhirs

Départ 18h, place du Petit Vague, la Roussellerie, environ 10km. Participation non-adhérent 2€ Jeudi 21 juillet 2022

Circuit de la campagne brevinoise

Départ 18h, place Daniel Savary (la Bresse), environ 10km. Participation non-adhérent 2€ Jeudi 4 août 2022:

Circuit de l’estuaire

Départ 18h, place Bougainville, environ 10km. Participation non-adhérent 2€ Jeudi 18 août 2022.

Circuit des 3 parcs

Départ 18h, bois des soucis, allée Testard de Marans, environ 10km. Participation non-adhérent 2€ Un rafraîchissement est offert à l’arrivée de la marche durant la période estivale. Saint-Brevin-les-Pins

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Brevin-les-Pins Autres Lieu Saint-Brevin-les-Pins Adresse Ville Saint-Brevin-les-Pins lieuville Saint-Brevin-les-Pins Departement Loire-Atlantique

MARCHE Saint-Brevin-les-Pins 2022-07-07 was last modified: by MARCHE Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins 7 juillet 2022 Loire-Atlantique Saint-Brevin-les-Pins

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique