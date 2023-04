Marché hebdomadaire Marché, 1 janvier 2023, Saillans.

En plein coeur du village, marché alimentaire sur la place de la République et marché artisanal sur la place du Prieuré. Plus d’une centaine d’exposants en juillet et août sur les 2 places et la grande rue..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Marché Place de la République – Prieuré

Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In the heart of the village, food market on the Place de la République and craft market on the Place du Prieuré. More than a hundred exhibitors in July and August on the 2 squares and the main street.

En el corazón del pueblo, mercado de alimentación en la plaza de la República y mercado de artesanía en la plaza del Prieuré. Más de un centenar de expositores en julio y agosto en las 2 plazas y la calle principal.

Im Herzen des Dorfes, Lebensmittelmarkt auf dem Place de la République und Kunsthandwerksmarkt auf dem Place du Prieuré. Mehr als 100 Aussteller im Juli und August auf den 2 Plätzen und der großen Straße.

Mise à jour le 2022-09-29 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans