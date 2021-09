Stenay Stenay Meuse, Stenay MARCHE ROSE Stenay Stenay Catégories d’évènement: Meuse

Stenay Meuse Marche Rose organisée par le Centre Social et Culturel de Stenay. Mobilisons nous contre le cancer du sein. Participation de 2 € minimum demandée – Bénéfices reversés à la lutte contre le cancer. Rendez-vous au parc de la forge de Stenay

Parking : Musée de la Bière csc.stenay@orange.fr +33 3 29 80 39 08 Centre social et culturel de Stenay dernière mise à jour : 2021-09-16 par

