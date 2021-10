Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda Dordogne, Sarlat-la-Canéda Marche Rose Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda Catégories d’évènement: Dordogne

Sarlat-la-Canéda Dordogne Samedi 2 octobre, l’Antenne Périgord Noir lancera la campagne de dépistage organisé du cancer du sein. Les bénévoles seront sur le marché de Sarlat, rue de la République de 9h à 13h, pour renseigner, orienter sur le dépistage précoce. Des pâtisseries et divers articles (bracelets, gourdes, parapluies, sacs en toile, CD, peluches) seront proposés à la vente au profit de la Ligue contre le cancer Dordogne. Dimanche 10 octobre, une Marche rose de 8km est organisée au départ de Sarlat :

Rendez-vous au Jardin Public du Plantier, près du kiosque, à partir de 9h, un café sera offert par le Comité des Fêtes de l’Endrevie.

Samedi 2 octobre, l'Antenne Périgord Noir lancera la campagne de dépistage organisé du cancer du sein. Les bénévoles seront sur le marché de Sarlat, rue de la République de 9h à 13h, pour renseigner, orienter sur le dépistage précoce. Des pâtisseries et divers articles (bracelets, gourdes, parapluies, sacs en toile, CD, peluches) seront proposés à la vente au profit de la Ligue contre le cancer Dordogne. Dimanche 10 octobre, une Marche rose de 8km est organisée au départ de Sarlat :

Rendez-vous au Jardin Public du Plantier, près du kiosque, à partir de 9h, un café sera offert par le Comité des Fêtes de l'Endrevie.

Départ de la marche à 10h, à l'arrivée, le pot de l'amitié sera offert par la mairie de Sarlat. +33 6 73 23 51 32

