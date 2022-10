Marche rose Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

Luz-Saint-Sauveur

Marche rose Luz-Saint-Sauveur, 18 octobre 2022, Luz-Saint-Sauveur. Marche rose

31 Avenue de l’Impératrice Eugénie Départ des thermes LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrnes Départ des thermes 31 Avenue de l’Impératrice Eugénie

2022-10-18 14:00:00 14:00:00 – 2022-10-18

Départ des thermes 31 Avenue de l’Impératrice Eugénie

Luz-Saint-Sauveur

Hautes-Pyrnes Marche : Thermes – Pont Napoléon – Solférino – Luz – Thermes. A l’issue de cette balade un goûter sera offert par la mairie de Luz Saint Sauveur. Inscription à l’accueil de Luzéa 05 62 92 81 58. Départ des thermes 31 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes, Luz-Saint-Sauveur Autres Lieu Luz-Saint-Sauveur LUZ-SAINT-SAUVEUR Adresse Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrnes Départ des thermes 31 Avenue de l'Impératrice Eugénie Ville Luz-Saint-Sauveur lieuville Départ des thermes 31 Avenue de l'Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur Departement Hautes-Pyrnes

Marche rose Luz-Saint-Sauveur 2022-10-18 was last modified: by Marche rose Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur LUZ-SAINT-SAUVEUR 18 octobre 2022 31 Avenue de l'Impératrice Eugénie Départ des thermes LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrnes Hautes-Pyrnes Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrnes