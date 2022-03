Marche Rose Luneray, 30 octobre 2022, Luneray.

Marche Rose Luneray

2022-10-30 09:30:00 – 2022-10-30

Luneray Seine-Maritime

Dans le cadre d’Octobre Rose, la commission Animation, Culture et Sports de Luneray organise deux marches roses au départ de la salle des sports à 9h30 et à 14h30.

Parcours de 8 km, possibilité de parcours réduit.

Inscription obligatoire et paiement sur place.

+33 6 69 02 42 75

Luneray

