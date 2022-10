Marche Rose Le Grand-Bourg Le Grand-Bourg Catégorie d’évènement: Le Grand-Bourg

Marche Rose Le Grand-Bourg, 23 octobre 2022

OT de Bénévent Le Grand-Bourg

2022-10-23 09:00:00 09:00:00 – 2022-10-23 2 place des Tilleuls Le Grand-Bourg Creuse Le Grand-Bourg Parcours de 5 ou 10 kms.

Départs échelonnés entre 9h 00 et 10h 00, de la Salle Polyvalente.

Inscription sur place, participation de 5 €uros, collation offerte par la Mairie à l’arrivée. Venez avec un accessoire rose !

Tous les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le Cancer.

