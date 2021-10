Gérardmer Gérardmer Gérardmer, Vosges MARCHE ROSE Gérardmer Gérardmer Catégories d’évènement: Gérardmer

MARCHE ROSE Gérardmer, 10 octobre 2021, Gérardmer. MARCHE ROSE 2021-10-10 09:00:00 09:00:00 – 2021-10-10 chemin de la rayée Domaine skiable La Mauselaine

Gérardmer Vosges Gérardmer 2 EUR 3 parcours : 2,5 km, 6 km et 11 km. Restauration sur réservation “Le Grand Haut” : 14 € +33 6 48 42 18 48 https://www.ligue-cancer.net/article/75755_marche-rose-gerardmer-le-10-octobre-2021 Ligue contre le cancer dernière mise à jour : 2021-10-02 par OT DES HAUTES VOSGES – GERARDMER

