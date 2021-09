Boigny-sur-Bionne espace de la caillaudière Boigny-sur-Bionne, Loiret Marche rose espace de la caillaudière Boigny-sur-Bionne Catégories d’évènement: Boigny-sur-Bionne

le dimanche 3 octobre à 09:30

Dans le cadre d’Octobre Rose, la commune de Boigny sur Bionne organise une marche dont tous les bénéfices seront reversés à l’institut Curie pour la recherche contre le cancer du sein.

droit d’inscription 5 euros minimum à la discretion de chaque participant

Marche rose contre le cancer du sein espace de la caillaudière 45760 Boigny sur bionne Boigny-sur-Bionne Loiret

2021-10-03T09:30:00 2021-10-03T12:00:00

espace de la caillaudière Adresse 45760 Boigny sur bionne Ville Boigny-sur-Bionne