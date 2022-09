Marche Rose Champagnole Champagnole Catégories d’évènement: Champagnole

Jura

Marche Rose Champagnole, 1 octobre 2022, Champagnole. Marche Rose

Champagnole Jura

2022-10-01 – 2022-10-01 Champagnole

Jura Champagnole 10 EUR Venez marcher pour le dépistage du cancer du sein ! Circuits de 6 km, 9 km avec accessibilité PMR et 11 km

– 10 h : inscriptions place de la mairie 2 €¨ – tee-shirt ou Chêche : 10 €¨

– 14h : départ place de la mairie CHAMPAGNOLE UNE VILLE DYNAMIQUE Champagnole

