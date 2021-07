Blonville-sur-Mer Blonville-sur-Mer Blonville-sur-Mer, Calvados Marche rose Blonville-sur-Mer Blonville-sur-Mer Catégories d’évènement: Blonville-sur-Mer

Blonville-sur-Mer Calvados Blonville-sur-Mer Le Rotary club de Deauville organise une marche rose de 5km au profit de la lutte contre le cancer du sein, dans le marais de Blonville-Villers.

Départs de 9h à 11h15.

Village partenaires entre 9h et 12h30 et animations le long du parcours.

marcherose@rotary-club-de-deauville.org https://rotarydeauville.org/manifestations/marcherose2021/

dernière mise à jour : 2021-07-24

