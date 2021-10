Bruyères Bruyères Bruyères, Vosges MARCHE ROSE À BRUYÈRES Bruyères Bruyères Catégories d’évènement: Bruyères

MARCHE ROSE À BRUYÈRES Bruyères, 10 octobre 2021, Bruyères. MARCHE ROSE À BRUYÈRES 2021-10-10 09:00:00 09:00:00 – 2021-10-10 14:00:00 14:00:00 Parking Relais de la Cité 19 bis, Rue du Général de Gaulle

Bruyères Vosges Bruyères Venez marcher pour récolter des fonds pour la recherche contre le cancer du sein en partenariat avec la ligue contre le cancer. La marche est gratuite et vous trouverez des urnes à disposition pour des dons libres.

Parcours unique de 7 km.

Le départ aura lieu au relais de la cité à partir de 9h et jusqu’à 14h.

Un bracelet rose sera remis aux participants. +33 6 29 40 04 30 Mairie de Bruyères dernière mise à jour : 2021-09-28 par

