MARCHE ROSE

2022-10-22 – 2022-10-22 Dans le cadre d’Octobre Rose, rendez-vous – seul, entre amis ou en famille -, pour une marche solidaire, avec le soutien des bénévoles du Foyer Rural, de l’association Alpal et manger bouger sourire. Pour soutenir ceux qui œuvrent et participer à la MARCHE ROSE il faudra :

1- S’inscrire : 5 euros par participant (gratuit pour les enfants de moins de 10 ans).

Vous pouvez, bien sur, faire un Don supplémentaire, si vous le souhaitez

2 – S’habiller avec un détail rose pour un dress code « tous en Rose »

3 – Apporter votre bonne humeur Tout l’argent récolté sera reversé à la Ligue contre le cancer. – +33 4 67 11 84 90 octobre rose dernière mise à jour : 2022-10-13 par

