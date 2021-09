Issy-les-Moulineaux Ile st germain 2 Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Marche Rose 2021 Ile st germain 2 Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

L’association [Issy Gym Vitalité](http://www.issygymvitalite.com/), en partenariat avec l’Office Municipal des Sports, organise un événement ouvert à tous. Soutenant la lutte contre le cancer du sein, ce projet consiste en une marche conviviale et sportive dans le Parc de l’Île-Saint-Germain. Au programme, marche ou course sur un parcours de 2.4 km, rythmée par des ateliers de fitness et de renforcement musculaire à effectuer autant de fois que vous le souhaitez. Dès votre inscription, vous faites un don de 3 euros à l’association PrOlific, qui soutient la recherche en biologie cellulaire. Les dons libres seront également les bienvenus. RDV à l’entrée du Parc coté Pont d’Issy : 10h. _Le pass sanitaire est obligatoire._ _Inscription sur_ [_HelloAsso_]([https://www.helloasso.com/associations/office-municipal-des-sports/evenements/marche-course-ateliers-gymniques](https://www.helloasso.com/associations/office-municipal-des-sports/evenements/marche-course-ateliers-gymniques) )

En partenariat avec Issy Gym vitalité, pour soutenir la recherche contre le cancer du sein, la Marche/course Rose récolte vos dons et les remet à l’association “PrOlific”. Ile st germain 2 Pont d’Issy 92130 ISSY LES MOULINEAUX Issy-les-Moulineaux Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine

