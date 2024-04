MARCHE RESPIRONS NOS FORÊTS Lieu de départ donné après inscription Bitche, dimanche 9 juin 2024.

Pour cette nouvelle saison de « Vivons notre nature » les rendez-vous avec notre nature débutent en mai ! Ce sera l’occasion de redécouvrir le plaisir de marcher en famille, entre amis, avec de beaux paysages, en toute convivialité et aussi d’en apprendre plus sur la nature et l’environnement.

Raymond Obringer animera cette troisième édition de Vivons notre nature à Bitche qui aura pour thème « Respirons nos forêts »

Raymond vous accompagnera dans les forêts de Bitche afin de vous faire découvrir quelques sentiers au cœur des bois et vous initiera à la marche scandinave avec des bâtons de marche.

Vous découvrirez quelques techniques de respiration afin de pouvoir marcher sans se fatiguer, enfin presque !

Sur réservation. Le point de rendez-vous sera communiqué lors de la réservation.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-06-09 10:00:00

fin : 2024-06-09 12:00:00

Lieu de départ donné après inscription 12 rue du Colonel Teyssier

Bitche 57230 Moselle Grand Est

