Aisne L’association La Tribu-Récréative propose pour les familles (mais pas que !) une marche récréative et ludique le dimanche 16 octobre de 10h à 12h au parc d’Isle à Saint-Quentin. Cette marche est organisée sous forme de chasse au trésor.

L’itinéraire choisi est « Aventure Lab au Parc d’Isle » avec comme point de rassemblement l’entrée du parc d’Isle à 10 heures.

Aventure Lab, c’est un parcours découverte d’environ 5km au cœur du parc avec des étapes à énigmes.

Cette activité peut se faire seul ou en groupe et l’association sera là pour expliquer et guider les participants dans leur découverte. Cette activité nécessite l’utilisation d’un smartphone pendant toute la durée de l’événement.

latriburecreative@gmail.com +33 6 74 69 02 13

