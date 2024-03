Marche récréative Église de Guinas Cachen, dimanche 7 avril 2024.

Les beaux jours sont arrivés alors pourquoi ne pas se saisir de cette opportunité pour faire une marche récréative !

Pourquoi une marche récréative ? Car tout au long des 6 km, vous aurez des arrêts pour vous divertir des danses modernes par « Nolwenn G danse », des danses gasconnes par l’association culturelle sarbazanaise et des histoires contées par Odile Chataigné.

A l’arrivée, un verre vous sera offert.

N’hésitez plus à vous inscrire ! 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 09:45:00

fin : 2024-04-07

Église de Guinas Guinas

Cachen 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine collectif.parents@outlook.fr

L’événement Marche récréative Cachen a été mis à jour le 2024-03-20 par OT Landes d’Armagnac