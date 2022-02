Marche randonnée découverte à Brancourt le Grand Brancourt-le-Grand Brancourt-le-Grand Catégories d’évènement: Aisne

Brancourt-le-Grand

Marche randonnée découverte à Brancourt le Grand Brancourt-le-Grand, 20 février 2022, Brancourt-le-Grand. Marche randonnée découverte à Brancourt le Grand Brancourt-le-Grand

2022-02-20 08:45:00 – 2022-02-06 11:00:00

Brancourt-le-Grand Aisne Brancourt-le-Grand 3 3 L’association Sacopa (Savoir, Connaitre, Partager) organise en collaboration avec l’Office de Tourisme du Vermandois, une marche randonnée découverte à Brancourt le Grand le dimanche 6 février à 9 heures au départ de Brancourt le Grand (parking de l’église).

Distance : 11 km

Tarif : 3€/personne.

Inscriptions sur place à partir de 8h45.

Renseignements au 03.23.09.37.38 L’association Sacopa (Savoir, Connaitre, Partager) organise en collaboration avec l’Office de Tourisme du Vermandois, une marche randonnée découverte à Brancourt le Grand le dimanche 6 février à 9 heures au départ de Brancourt le Grand (parking de l’église).

Distance : 11 km

Tarif : 3€/personne.

Inscriptions sur place à partir de 8h45.

Renseignements au 03.23.09.37.38 +33 3 23 09 37 38 L’association Sacopa (Savoir, Connaitre, Partager) organise en collaboration avec l’Office de Tourisme du Vermandois, une marche randonnée découverte à Brancourt le Grand le dimanche 6 février à 9 heures au départ de Brancourt le Grand (parking de l’église).

Distance : 11 km

Tarif : 3€/personne.

Inscriptions sur place à partir de 8h45.

Renseignements au 03.23.09.37.38 PIXABAY

Brancourt-le-Grand

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Brancourt-le-Grand Autres Lieu Brancourt-le-Grand Adresse Ville Brancourt-le-Grand lieuville Brancourt-le-Grand Departement Aisne

Brancourt-le-Grand Brancourt-le-Grand Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brancourt-le-grand/

Marche randonnée découverte à Brancourt le Grand Brancourt-le-Grand 2022-02-20 was last modified: by Marche randonnée découverte à Brancourt le Grand Brancourt-le-Grand Brancourt-le-Grand 20 février 2022 Aisne Brancourt-le-Grand

Brancourt-le-Grand Aisne