Maine-et-Loire

MARCHE QI GONG DE L’ÉTÉ La Possonnière, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, La Possonnière. MARCHE QI GONG DE L’ÉTÉ 2021-07-04 – 2021-07-04

La Possonnière Maine-et-Loire La Possonnière 14 EUR Cette marche de 7 kilomètres, ponctuée d’exercices de Qi Gong, est ouverte aux débutants comme aux confirmés.

Elle est animée par Claudine Pinier, professeure diplômée.

