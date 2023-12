Atelier couronnes de Noël Marché provisoire Royan Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Royan Atelier couronnes de Noël Marché provisoire Royan, 22 décembre 2023, Royan. Royan Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 10:00:00

fin : 2023-12-22 12:00:00 Réalisez votre couronne de Noël avec des éléments naturels et végétales, branchages, fleurs de coton, houx….

Réalisez votre couronne de Noël avec des éléments naturels et végétales, branchages, fleurs de coton, houx… .

Marché provisoire rue Pierre Loti

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-11-24 par Mairie de Royan Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Royan Autres Code postal 17200 Lieu Marché provisoire Adresse Marché provisoire rue Pierre Loti Ville Royan Departement Charente-Maritime Lieu Ville Marché provisoire Royan Latitude 45.628076 Longitude -1.031622 latitude longitude 45.628076;-1.031622

Marché provisoire Royan Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/royan/