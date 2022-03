Marché Provençal Hebdomadaire La Cadière-d’Azur La Cadière-d'Azur Catégories d’évènement: La Cadière-d'Azur

Var

Marché Provençal Hebdomadaire La Cadière-d’Azur, 17 mars 2022, La Cadière-d'Azur. Marché Provençal Hebdomadaire Place du village de La Cadière Place Jean Jaurès La Cadière-d’Azur

2022-03-17 07:30:00 – 2022-03-27 13:00:00 Place du village de La Cadière Place Jean Jaurès

La Cadière-d’Azur Var La Cadière-d’Azur Tous les dimanches matins au centre du village, le long des bars, restaurants,commerces: “LE MARCHE PROVENÇAL” avec des produits régionaux. +33 4 94 98 25 25 http://www.lacadieredazur.fr/ Place du village de La Cadière Place Jean Jaurès La Cadière-d’Azur

dernière mise à jour : 2022-03-17 par Bureau d’Information Tourisme de La Cadière d’Azur

Détails Catégories d’évènement: La Cadière-d'Azur, Var Autres Lieu La Cadière-d'Azur Adresse Place du village de La Cadière Place Jean Jaurès Ville La Cadière-d'Azur lieuville Place du village de La Cadière Place Jean Jaurès La Cadière-d'Azur Departement Var

La Cadière-d'Azur La Cadière-d'Azur Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-cadiere-dazur/

Marché Provençal Hebdomadaire La Cadière-d’Azur 2022-03-17 was last modified: by Marché Provençal Hebdomadaire La Cadière-d’Azur La Cadière-d'Azur 17 mars 2022 La Cadière-d'Azur Var

La Cadière-d'Azur Var