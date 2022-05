Marché provençal hebdomadaire de Mouriès Mouriès Mouriès Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-05-11 08:30:00 – 2022-05-11 13:00:00

Mouriès Bouches-du-Rhône Mouriès Ambiance typique d’un marché provençal où les commerçants se connaissent, s’apprécient, et offrent à la clientèle un vrai service de proximité. Tous les mercredis matins, découvrez le marché hebdomadaire de Mouriès au centre du village. +33 4 90 47 50 01 Ambiance typique d’un marché provençal où les commerçants se connaissent, s’apprécient, et offrent à la clientèle un vrai service de proximité. Mouriès

