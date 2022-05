Marché Provençal hebdomadaire d’Aureille Aureille, 1 janvier 2019, Aureille.

Marché Provençal hebdomadaire d’Aureille Place de la Fontaine Marché Provençal Aureille

2019-01-01 – 2020-12-31 Place de la Fontaine Marché Provençal

Aureille Bouches-du-Rhône Aureille

Les aureillois et leurs voisins peuvent se rendre au marché pour acheter légumes, viandes, poissons mais aussi d’autres produits non alimentaire style vêtements, chaussures, articles de la maison…



Il se trouve rue de la Fontaine, nommé aussi place de la Fontaine. C’est au nord du centre du village. Sur ce marché on y vend: fruits et légumes ainsi que produits de producteurs et produits locaux.

Marché provençal alimentaire à Aureille, tous les jeudis matins !

+33 4 90 59 92 01

Les aureillois et leurs voisins peuvent se rendre au marché pour acheter légumes, viandes, poissons mais aussi d’autres produits non alimentaire style vêtements, chaussures, articles de la maison…



Il se trouve rue de la Fontaine, nommé aussi place de la Fontaine. C’est au nord du centre du village. Sur ce marché on y vend: fruits et légumes ainsi que produits de producteurs et produits locaux.

Place de la Fontaine Marché Provençal Aureille

dernière mise à jour : 2022-04-14 par