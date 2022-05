Marché Provençal hebdomadaire à Paradou Paradou Paradou Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Paradou Bouches-du-Rhône Paradou Marché hebdomadaire tous les mardis matin de 8h à 13h. Présence de 16 commerçants locaux et producteurs du terroir. Fruits, légumes, fromages, viande de taureau et porc bio, charcuterie, poulet rôti, miel, tarte artisanale, poissons, traiteurs, huile d’olive, bières, savons bio… Marché provençal hebdomadaire tous les mardis matin de 8h à 13h dans le centre du village de Paradou. +33 4 90 54 54 01 Marché hebdomadaire tous les mardis matin de 8h à 13h. Présence de 16 commerçants locaux et producteurs du terroir. Fruits, légumes, fromages, viande de taureau et porc bio, charcuterie, poulet rôti, miel, tarte artisanale, poissons, traiteurs, huile d’olive, bières, savons bio… Paradou

