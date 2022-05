Marché provençal bi-hebdomadaire à Fontvieille Fontvieille, 6 mai 2022, Fontvieille.

Marché provençal bi-hebdomadaire à Fontvieille Fontvieille

2022-05-06 08:00:00 – 2022-05-06 12:00:00

Le marché Provençal de Fontvieille se tient les lundis et les vendredis matins, tout au long de l’année.



Il se trouve avenue des Moulins, nommé aussi champ de foire. C’est au sud du centre, sur la D33. Vous y retrouverez : fruits et légumes, produits de boucherie et produits de charcuterie, poissons et produits de la mer ainsi que vêtements, ustensiles, meubles, jouets ou autres produits non-alimentaires.

mairie@fontvieille.fr +33 4 90 54 79 02

