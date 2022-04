Marche Profonde pour les Océans Martigues, 30 avril 2022, Martigues.

Marche Profonde pour les Océans La Couronne Chemin du Four à Chaux – Anse de Ste Croix Martigues

2022-04-30 11:00:00 11:00:00 – 2022-04-30 16:30:00 16:30:00 La Couronne Chemin du Four à Chaux – Anse de Ste Croix

Martigues Bouches-du-Rhône Martigues

Pour célébrer la journée Mondiale de la Terre, nous vous proposons une Marche Profonde pour les Océans le samedi 30 avril 2022.

Cette initiative est une proposition inspirée et connectée avec la communauté internationale Deep Time Walk. Depuis une dizaine d’années, cette approche ouvre de merveilleux espaces-temps en relation à la Grande Histoire du Vivant & aux enjeux écologiques cruciaux actuels.

La démarche est simple : à travers une expérience sensorielle relaxante de marche guidée, et d’histoire contée de 4,5km, nous traversons l’histoire de la création de la Terre, des océans et allons à la rencontre des peuples qui honorent l’océan comme source primordiale. Cette marche nous permet de prendre du recul sur cette formidable ressource indispensable à notre vie sur terre.

Une expérience collective, instructive et poétique à la fois, pour prendre conscience en profondeur de notre place sur Terre, de l’impact de l’humanité sur l’Océan. Cette marche permet d’agir pour le Vivant au travers d’un temps de collecte des déchets (une des causes principales de pollution).

Ouvert à tous et toutes pour constituer un groupe de 5 à 20 marcheurs.euses pour la planète.



Nous serons deux facilitatrices pour vous guider dans cette expérience.

Sophie Luzzi, sophrologue, passionnée par l’écologie.

Agnès Aubert, facilitatrice en intelligence collective sur des projets durables.

Notre marche se déroulera le long du sentier découverte, à partir de la plage de l’Anse de Ste Croix à la Couronne.



Nous aurons des moments de silence, des moments de partage, et des moments d’apprentissage, qui seront l’occasion de revisiter notre histoire commune.

L’histoire commence comme cela : « Placez votre main sur votre cœur et suivez cette pulsation en remontant le temps, jusqu’au tout premier feu au commencement du temps, la naissance de l’univers il y a 13,7 milliards d’années. Vous y étiez. J’y étais ……. »



Informations pratiques

Lieu de rassemblement : 10h45 devant le parking de la Saulce Anse de Ste Croix (au panneau chemin du four à chaud). Voir photo jointe

Attention pour se garer il faut utiliser le 2eme parking de la Saulce qui est 200 mètres après le camping/restaurant de la Source (direction Carro)



Durée : environ 4 km de marche + pauses + temps de partage.

Repas partagé à mi-parcours vers 13h. Vous êtes invité à apporter quelque chose à manger qui vous ferait plaisir de partager avec le groupe.

Accessibles aux enfants dès lors qu’ils s’intéressent à l’histoire de notre planète et sont capables de marcher sur cette durée.

Prévoyez des chaussures de marche et des vêtements de pluie selon la météo

Vivez l’expérience « sensible » (tête-cœur-corps) d’une marche guidée, de l’origine des océans il y a 4.6 milliards d’années à nos jours.

ao.aubert@gmail.com +33 7 50 52 19 06 https://reenchanternotreterre.mystrikingly.com/

La Couronne Chemin du Four à Chaux – Anse de Ste Croix Martigues

