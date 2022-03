Marche printanière du 1er mai Wildersbach Wildersbach Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wildersbach Bas-Rhin Wildersbach EUR Promenade sur les hauteurs de Wildersbach, à la découverte du réveil printanier de la nature. Au retour, bœuf à la broche, garniture, dessert et café. Conditions : chaussures & équipement de marche, vêtements adaptés selon la météo, marche libre, parcours fléché, restauration sur réservation (15€, 10€ -12 ans – hors buvette). Parcours : 9 km, 150 m dénivelé, 3h, niveau intermédiaire. Promenade sur les hauteurs de Wildersbach, à la découverte du réveil printanier de la nature. Au retour, bœuf à la broche, garniture, dessert et café. Conditions : chaussures & équipement de marche, vêtements adaptés selon la météo, marche libre, parcours fléché, restauration sur réservation (15€, 10€ -12 ans – hors buvette). Parcours : 9 km, 150 m dénivelé, 3h, niveau intermédiaire. +33 7 88 81 74 43 Promenade sur les hauteurs de Wildersbach, à la découverte du réveil printanier de la nature. Au retour, bœuf à la broche, garniture, dessert et café. Conditions : chaussures & équipement de marche, vêtements adaptés selon la météo, marche libre, parcours fléché, restauration sur réservation (15€, 10€ -12 ans – hors buvette). Parcours : 9 km, 150 m dénivelé, 3h, niveau intermédiaire. Wildersbach

