Marche printanière Cry, dimanche 17 mars 2024.

Marche printanière Cry Yonne

Le comité des fêtes de Cry-sur-Armançon organise une marche printanière le dimanche 17 mars. Rendez-vous à la salle des fêtes de Cry, départ à 9h30 pour le 10km et 10h15 pour le 5km.

Participation de 3€ et gratuit pour les moins de 15 ans.

Collation, boissons chaudes et froides sur le parcours et verre de l’amitié à l’arrivée à la salle des fêtes.

Réservation au 07 81 08 37 62 ou sur michel.weytens@free.fr 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 09:30:00

fin : 2024-03-17

Salle des fêtes

Cry 89390 Yonne Bourgogne-Franche-Comté michel.weytens@free.fr

L’événement Marche printanière Cry a été mis à jour le 2024-02-27 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois