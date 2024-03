Marche printanière Cleebourg, dimanche 5 mai 2024.

Marche printanière Cleebourg Bas-Rhin

Tenez vous prêts à enquêter et à profiter d’une matinée en famille en marchant sur 5 ou 10 kms dans le vignoble de Cleebourg. Un jeu d’aventures sera proposé aux enfants et une récompense sera offerte aux détectives en herbe.

Les bénéfices sont reversés à l’association « Les Enfants de Marthe ». EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 08:00:00

fin : 2024-05-05 12:00:00

59 rue Principale

Cleebourg 67160 Bas-Rhin Grand Est dominique.demange67@gmail.com

