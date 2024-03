[Marché printanier] Notre-Dame-d’Aliermont, samedi 16 mars 2024.

[Marché printanier] Notre-Dame-d’Aliermont Seine-Maritime

L’association « Les Artistes Aliermontais » vous propose un marché printanier à Notre-Dame d’Aliermont.

Un lieu de rendez-vous où l’on célèbre la nature, les savoir-faire locaux et le retour de la vie en plein air après les mois d’hibernation. C’est un moment privilégié pour se retrouver, partager et savourer les plaisirs simples de la saison.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-16 18:00:00

Notre-Dame-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie lesartistesaliermontais@gmail.com

L’événement [Marché printanier] Notre-Dame-d’Aliermont a été mis à jour le 2024-03-02 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie