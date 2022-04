Marché Printanier à la ferme Saint-Rémy-du-Plain, 29 avril 2022, Saint-Rémy-du-Plain.

Marché Printanier à la ferme Lieu-dit Le Breil Samain Fromage et produits laitiers Saint-Rémy-du-Plain

2022-04-29 – 2022-04-29 Lieu-dit Le Breil Samain Fromage et produits laitiers

Saint-Rémy-du-Plain Ille-et-Vilaine

L’équipe du GAEC des Domaines vous convie à son marché printanier.

Au programme :

– 18 exposants, producteurs locaux et artisans

– Galettes-saucisses et buvette

– Structure gonflable

– Tables et bancs à disposition

Et surtout une dégustation de vins de Loire que vous pourrez largement agrémenté de sa (ou ses) planche(s) de

fromages et charcuterie, le tout dans une ambiance conviviale !

gaecdesdomaines@gmail.com +33 6 71 02 57 86

L’équipe du GAEC des Domaines vous convie à son marché printanier.

Au programme :

– 18 exposants, producteurs locaux et artisans

– Galettes-saucisses et buvette

– Structure gonflable

– Tables et bancs à disposition

Et surtout une dégustation de vins de Loire que vous pourrez largement agrémenté de sa (ou ses) planche(s) de

fromages et charcuterie, le tout dans une ambiance conviviale !

Lieu-dit Le Breil Samain Fromage et produits laitiers Saint-Rémy-du-Plain

dernière mise à jour : 2022-04-19 par