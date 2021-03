Paris Paris (lieu à venir) Paris Marche pour une Vraie Loi Climat Paris (lieu à venir) Paris Catégorie d’évènement: Paris

Marche pour une Vraie Loi Climat

Paris (lieu à venir), le dimanche 28 mars

Paris (lieu à venir), le dimanche 28 mars à 00:00

Le projet de Loi Climat déposé par le gouvernement est loin d’être à la hauteur de l’urgence écologique. Pourtant, c’est le dernier texte législatif du quinquennat consacré à l’environnement. Le 28 mars, à la veille de l’entrée du texte de loi à l’Assemblée Nationale, nous nous mobilisons pour exiger une loi ambitieuse et défendre les mesures proposées par les 150 membres de la Convention citoyenne pour le Climat. Rejoindre une marche ou organiser une action ? bit.ly/VraieLoiClimat Ps : invitez vos ami.e.s, familles, collègues à cet événement !

Proposé par plus de 26 organisations dont Alternatiba Paris

